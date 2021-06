O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, confirmou no fim da tarde desta terça-feira, 1º, o que estado receberá 194.750 doses de vacina contra Covid-19, AstraZeneca. Caiado explicou que a remessa seguirá o novo regramento, em que 30% serão destinados para os grupos específicos e 70% para a imunização da população em ordem decrescente de idade.

Mais cedo, em coletiva ao lado do governador, o secretário de saúde, Ismael Alexandrino, comentou que o estado também aguarda o envio de mais 20 mil doses da frabricante Pfizer.

Sobre a variente indiana, o titular explicou em Goiás está sendo feito um trabalho de vigilância, mas não para impedir a entrada no Estado. “Nós já temos a variante indiana no Brasil. Até o momento, tem seis casos detectados. Existe do ponto de vista de vigilância, mas não de impeditivo que a variante já está no Brasil.”