Cidades Governo concede aumento de 12,84% no piso dos professores da Educação Básica De acordo com o MEC, é o maior aumento em reais desde 2009

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Educação, Abraham Weintraub, confirmaram na noite desta quinta-feira, 16, o aumento de 12,84% no piso salarial dos professores da educação básica em todo o País. Com a revisão, o valor do salário base para os professores da rede pública da Educação Básica passou de R$ 2.557,74 para R$ 2.888,24. De acordo com o MEC, é o ma...