Cidades Governo começa a distribuir máscaras para usuários de ônibus da Grande Goiânia Estado escolheu o tipo N95/PFF2 para doar a usuários de ônibus da Grande Goiânia. Primeira leva começa hoje, com 10 mil itens

Os usuários do sistema de transporte coletivo de Goiânia vão passar a receber nesta sexta-feira (19) máscaras do tipo PFF2 (nomenclatura também conhecida como N95) distribuídas pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). A entrega faz parte das medidas anunciadas pelo governador Ronaldo Caiado (DEM), que estará nesta sexta-feira (18) no Terminal Bandeiras, para o combate ...