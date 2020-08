Cidades Governo Bolsonaro vincula mortes e casos de Covid a governadores adversários Documento com ranking com dados de estados e municípios foi distribuído a base aliada

O Palácio do Planalto distribuiu a partidos da base aliada no Poder Legislativo uma espécie de ranking dos governos estaduais e municipais que apresentam o maior número de mortes e casos do novo coronavírus. O documento, produzido pela Secretaria de Governo com dados do Ministério da Saúde, associa a contaminação pela doença a governadores e prefeitos, muitos deles ...