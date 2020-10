Cidades Governo Bolsonaro quer acabar com aumento real de piso salarial de professor Executivo quer vincular reajuste à inflação por meio da regulamentação do Fundeb e estuda medida provisória

O governo Jair Bolsonaro quer vincular o reajuste do piso salarial dos professores da educação básica à inflação, o que elimina o ganho real garantido pela lei atual. A proposta do governo é alterar a Lei do Piso na regulamentação do Fundeb. A lei, de 2008, vincula reajuste anual à variação do valor por aluno do Fundeb, o que reflete em aumentos acima da inflação, mas pr...