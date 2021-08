Cidades Governo Bolsonaro ocultou do MPF compra de máscaras por metade do preço de modelo impróprio Existência do contrato mais barato foi omitida ao menos 3 vezes; governo não comenta

O governo Jair Bolsonaro pagou R$ 3,59 por máscara do tipo PFF2, considerado um dos melhores modelos para proteção contra o coronavírus, e R$ 8,65 por unidade de uma máscara que acabou escanteada por ser imprópria a profissionais de saúde. A diferença a mais do custo do segundo produto foi de 141%. A existência de um contrato para compra de 500 mil máscar...