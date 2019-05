Cidades Governo Bolsonaro muda decreto de armas e diz que cidadão comum não poderá comprar fuzil Palácio do Planalto diz que mudança ocorreu para 'sanar erros' de publicação original

Depois de contestações na Justiça e no Congresso, o presidente Jair Bolsonaro publicou nesta quarta-feira, 22, várias retificações no chamado Decreto de Armas, editado no início deste mês para facilitar o porte de armas no País. As correções constam de dois novos decretos. Segundo o governo, o novo texto inclui "vedação expressa" à concessão de armas de fogo portát...