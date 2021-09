Cidades Governo Bolsonaro deixa vencer R$ 243 milhões em vacinas, testes e remédios Estoque deve ser incinerado; diretor de logística diz que situação é indesejável, mas normal

O Ministério da Saúde deixou vencer a validade de um estoque de medicamentos, vacinas, testes de diagnóstico e outros itens que, ao todo, são avaliados em mais de R$ 240 milhões. Agora, todos esses produtos devem ser incinerados. O cemitério de insumos do SUS está em Guarulhos (SP), no centro de distribuição logística da pasta. Ali estão 3,7 milhões de itens que co...