Cidades Governo atualiza plano de vacinação com novas categorias na prioridade, como trabalhador industrial O total do público prioritário sobe para 77,2 milhões de pessoas

O Ministério da Saúde publicou a segunda versão do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19 incluindo trabalhadores industriais e portuários nos grupos prioritários para receber o imunizante. A primeira versão foi divulgada em dezembro do ano passado. Com esses dois novos setores, que totalizam 5,4 milhões de pessoas, o tota...