Vida Urbana Governo assina decreto de Alerta Hídrico para a bacia do Rio Meia Ponte, em Goiás Medida tem como objetivo dar mecanismos para gerir uma possível crise hídrica e evitar o desabastecimento de água durante o período de estiagem

Redução do volume de chuvas e queda gradativa da vazão do Rio Meia Ponte ao longo dos anos. Esse é o cenário que resultou no decreto de Alerta Hídrico, assinado na manhã desta terça-feira (30) pelo governador Ronaldo Caiado. A medida tem como objetivo dar mecanismos para gerir uma possível crise hídrica e evitar o desabastecimento de água durante o período de estiagem, q...