Cidades Governo assina concessão de duas rodovias federais que ligam Jataí a Uberlândia A concessão das BRs 364 e 365 é a primeira concessão de rodovias do governo Jair Bolsonaro

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) assinou nesta quinta-feira (19), no Ministério da Infraestrutura, em Brasília, o contrato de concessão por 30 anos das rodovias BR-364 e BR-365, que fazem a ligação entre Jataí, no sudoeste de Goiás, e Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A assinatura do termo é o desfecho do processo de concessão pública iniciado em jun...