Cidades Governo anuncia parceria para produção de vacinas contra a Covid-19 Nessa fase inicial, serão dois lotes de insumos e transferência de tecnologia: um em dezembro de 2020 e outro em janeiro de 2021

O Ministério da Saúde anunciou neste sábado (27) uma parceria com a farmacêutica britânica AstraZeneca e com a Universidade Oxford, no Reino Unido, para a produção de 100 milhões de vacinas contra a Covid-19. Inicialmente, estão previstos 30,4 milhões de doses. Nessa fase inicial, serão dois lotes de insumos e transferência de tecnologia: um em dezembro de 2020 e...