Governo ameaça reduzir doses de vacina contra Covid-19 de município atrasado em Goiás

No mesmo dia em que o POPULAR mostrou que Goiás aparece em 18º lugar no ranking de vacinação contra a Covid-19 no País, o governo do Estado cobrou, nesta quarta-feira (7), que os municípios atualizem a quantidade de vacinas aplicadas. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO) argumenta que há uma diferença de 406.665 doses entre as encaminhadas pela pasta às prefeituras ...