Cidades Governo alerta para golpe em agendamento on-line para emissão de Carteira de Identidade no Vapt Vupt A Secretaria da Administração do Estado de Goiás esclarece que qualquer outro portal que cobre taxas para execução dos serviços não está vinculado ao governo do Estado

A Secretaria da Administração do Estado de Goiás faz um alerta para um possível golpe no agendamento on-line da emissão de Carteira de Identidade, serviço que é realizado gratuitamente pelo site do Vapt Vupt. O cuidado se deve a possibilidade de existência de sites falsos prometendo o mesmo serviço. Porém, para realização do agendamento é preciso acessar especi...