Cidades Governo abre edital para vigilantes penitenciários temporários com salário de quase R$ 2 mil A remuneração é de R$ 1.950,46 composto de vencimento e Gratificação de Risco de Vida e de Auxílio-Alimentação, podendo ser remunerado por serviços extraordinários; inscrições tem inicio no dia 4 de outubro

O Governo de Goiás por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead) divulgou em edital nesta segunda-feira (30), para a abertura do Processo Seletivo Simplificado para contratação de 2.524 vigilantes penitenciários temporários (VPT’s) para a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP-GO). Veja o edital. As inscrições estarão abertas a partir do dia 4 de outubro até às 18 horas do dia 21 de outubro e devem ser feitas via internet no site www.escoladego...