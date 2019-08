Cidades Governo é condenado a indenizar familiares que perderam parentes em rebelião em Aparecida de Goiânia Duas ações somam R$ 160 mil e sentença também prevê outras sanções ao Estado

O Estado de Goiás foi condenado a pagar indenização para duas mães de detentos mortos na Colônia Agroindustrial de Regime Semiaberto, em Aparecida de Goiânia, em janeiro do ano passado. A decisão prevê pagamento de R$ 160 mil (somando as duas reparações), além de pensão mensal no valor de 1/3 do salário mínimo até que ambas completem 73 anos, o ressarcimento das despesas fu...