Cidades Governadores do Maranhão e Pará decretam lockdown Restrição severa à circulação de pessoas foi aplicada às cidades com situação mais crítica em relação à Covid-19

Considerada a medida mais severa no combate ao novo coronavírus, o lockdown, ou bloqueio total, é uma medida emergencial utilizada para achatar a curva de contágio da doença (Covid-19) e foi utilizada em países como China e Itália. No Brasil, o primeiro Estado anunciar a quarentena mais fechada foi o Maranhão. A capital São Luís e as cidades vizinhas de Raposa, Paço do...