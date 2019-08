Cidades Governadores da Amazônia Legal racham em reunião com Bolsonaro A adesão ao discurso do presidente contra as políticas ambiental e indigenista praticadas no País rachou o bloco

A reunião do presidente Jair Bolsonaro com o Consórcio Interestadual da Amazônia Legal expôs nesta terça-feira, 27, uma divisão entre os governadores da região, seis deles mais alinhados politicamente com o Palácio do Planalto, e outros três não. A adesão ao discurso do presidente contra as políticas ambiental e indigenista praticadas no País rachou o bloco. O presi...