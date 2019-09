Cidades Governadores da Amazônia firmam agenda de acordo com europeus Restam para as operações de fiscalização do Ibama apenas R$ 19 milhões, o que é suficiente para dois meses de ações contra o desmatamento, por exemplo; verba de gestão e proteção das unidades de conservação do País termina neste mês

Governadores de Estados da Amazônia Legal se reuniram nesta sexta-feira, em Brasília, com representantes das embaixadas da Noruega, Reino Unido, Alemanha e França. No encontro, marcado para discutir acordos diretos entre esses países e os Estados no âmbito do Fundo Amazônia, ficou acertado que, daqui a 30 dias, será detalhada uma agenda de apoio financeiros a programas...