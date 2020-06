Cidades Governador Ronaldo Caiado lamenta morte do médico Ciro Ricardo por Covid-19 Profissional da saúde, que já foi diretor do Hugo e do Cremego, recebeu várias homenagens

O governador Ronaldo Caiado usou neste domingo (28) as redes sociais para lamentar a morte do médico Ciro Ricardo Pires de Castro, que morreu, aos 76 anos, por Covid-19 em Goiânia no sábado (27). Outros nove profissionais da saúde foram vítimas do vírus no Estado. “Que Deus conforte o coração de todos. Vamos continuar a luta contra a Covid-19. Só com união ...