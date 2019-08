Cidades Governador Ronaldo Caiado diz que vai tentar recurso federal para o Fica Com uma dívida de R$ 1,5 milhão herdada da edição passada do festival, a Secretaria Estadual de Cultura (Secult Goiás) não divulgou uma data para o evento neste ano

O governador Ronaldo Caiado (DEM) disse que vai se reunir com representantes da cultura do governo federal no próximo dia 28 de agosto para ver a possibilidade de angariar recursos para o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica). A declaração foi dada na tarde desta terça-feira (20), para jornalistas na cidade de Goiás assim que chegou de cavalo de um...