Cidades Governador do DF vai publicar decreto proibindo atendimento a pacientes de Covid-19 do Entorno "Estes pacientes devem ser tratados em suas cidades, ou na capital deles, que é Goiânia, e não Brasília", disse

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), informou que irá publicar ainda nesta quinta-feira (14) um decreto proibindo o atendimento na Capital Federal a pacientes com novo coronavírus oriundos do Entorno do DF. A afirmação foi feita à coluna Grande Angular, do site Metrópoles, e surpreendeu o governo de Goiás, que aguardava para esta semana a assinatura d...