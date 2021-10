Cidades Governador decreta ponto facultativo em Goiás na segunda-feira (11) Data cai na véspera do feriado da consagração de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil; Decreto também transfere o feriado alusivo ao Dia do Servidor Público

O governador Ronaldo Caiado (DEM) decretou, nessa terça-feira (5), ponto facultativo nas repartições públicas estaduais na próxima segunda-feira (11), véspera do feriado destinado à consagração de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. O decreto nº 9.961 não se aplica aos “órgãos que desenvolvam atividades que, por sua natureza ou em razão do interesse públic...