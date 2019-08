Cidades Governador decreta luto oficial de cinco dias em escola de Águas Lindas, onde professor foi morto Ronaldo Caiado (DEM) esteve no município na manhã deste sábado (31) e prestou condolências à comunidade local. Durante pronunciamento, ele cobrou participação das famílias no que define como “resgate do sentimento de respeito ao professor”

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), decretou luto oficial de cinco dias no Colégio Estadual Machado de Assis, em Águas Lindas de Goiás, onde o professor Bruno Pires de Oliveira, de 41 anos, foi esfaqueado e morto no fim da manhã da última sexta-feira (30). Ele esteve no município do Entorno do Distrito Federal na manhã deste sábado (31) e prestou con...