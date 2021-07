O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM) afirmou, nesta segunda-feira (26) que o Estado receberá 386.460 novas doses de vacinas contra a Covid-19, até a próxima quarta-feira (28). As primeiras devem chegar à capital ainda nesta terça (27), sendo 34,6 mil de AstraZeneca e 120.200 de Coronavac. Na quarta, 159.120 imunizantes AstraZeneca e 72.540 da Pfizer completam os envios do Ministério da Saúde (MS).

No total, conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), o estado já imunizou 40,94% da população com a 1ª dose (2,8 milhões) e 15% (1,05 milhões) com o reforço. Até a última sexta-feira (23), o Estado de Goiás já havia recebido 4.850.890 doses de imunizantes, sendo 1.600.180 da CoronaVac, 2.508.620 da AstraZeneca, 593.190 da Pfizer e 148.900 da Janssen.