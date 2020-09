Cidades Gostando do clima ameno? Saiba como fica previsão do tempo para os próximos dias em Goiânia Temperatura deve ir subindo aos poucos nos próximos dias

Após dias bastante calor e tempo seco, Goiânia amanheceu nublada, com ensaios de chuva e clima ameno. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta quarta-feira (23) é de máxima de 31°C, sendo a umidade máxima de 80% e mínima de 50%. Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas também são esperadas até o fim do dia. E como fica a previsão para os...