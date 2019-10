Cidades 'Golpe do delivery' de comida causa prejuízo de até R$ 4,6 mil; veja dicas de como se proteger Visor de máquina de cartão adulterado faz consumidor pagar mais por refeição; aplicativo diz que vai ressarcir clientes

Imagine encomendar pelo aplicativo um burrito por R$ 35, digitar a senha do cartão quando o entregador chega e descobrir depois que o pedido, na verdade, custou R$ 2 mil. Foi o que aconteceu com a produtora cultural Thássia Moro no último dia 14, quando ela foi vítima do “golpe do delivery”. Além dos R$ 2 mil tirados dela no cartão de débito - e que a fizeram entrar n...