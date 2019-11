Cidades Goinfra sinaliza local onde cratera foi aberta na GO-206 em Itarumã Dois carros caíram no buraco aberto depois da chuva de ontem, mas não houveram feridos. Engenheiros da pasta estão no local para verificar danos e apresentar solução

O trecho do KM 42 da GO-206, em Itarumã, na região sudoeste de Goiás, que foi danificada depois das fortes chuvas da noite de ontem (28) foi sinalizada. A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) informou que, com o apoio do Batalhão Rodoviário, continua controlando o tráfego no local e que também já concluiu a sinalização emergencial do local. Foram c...