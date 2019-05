Cidades Goinfra inicia reparos em viaduto no início da GO-070 Depois de fotos dos estragos terem sido amplamente divulgadas na internet, equipe foi enviada ao local

A Agência Goiana de Transportes e Obras (Goinfra) iniciou os reparos no Viaduto José Alves Fernandes Filho, no ínicio da GO-070, no Setor Cândida de Moraes, em Goiânia, depois que pessoas que circularm pela região denunciaram a situação do local, que se encontrava com grandes rachaduras em suas laterais. O POPULAR ouviu comerciantes da região nesta quarta-feira (8). Eles afirmaram que o problema do viaduto é antigo e que muitas pessoas ficavam co...