Vida Urbana Goinfra garante cobertura e manutenção de rodovias danificadas em Goiás Órgão recomentou atuação prioritária em pontos críticos das estradas

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) garante a cobertura, de forma gradual, de 85% da malha viária do Estado que precisa de manutenção, o que corresponde a 21 quilometros de pista. Nos locais em que ainda não há contrato com empresas terceirizadas, que são as responsáveis pelos serviços, o órgão declara que iniciou “medidas necessárias p...