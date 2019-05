Cidades Goinfra abre prazo de inscrições para montagem de barracas na Rodovia dos Romeiros O prazo se estende até o dia 17 deste mês

Foi aberto nesta terça-feira (7) o período de inscrições para os interessados em montarem barracas comerciais às margens da Rodovia dos Romeiros, GO-060, durante a Festa do Divino Pai Eterno. O prazo se estende até o dia 17 deste mês. As inscrições devem ser feitas por meio do site www.goinfra.go.gov.br ou pessoalmente na sede da Agência Goiana de Infraestrutur...