Cidades Goianos são detidos com armamento pesado na Irlanda suspeitos de planejar assassinato, diz jornal A seção de Segurança e Inteligência Nacional recebeu informações sobre o plano relacionado a uma briga entre criminosos e passou a monitorar a movimentação dos brasileiros; foram encontradas uma submetralhadora, uma espingarda e munição em poder deles

Quatro homens com visto de estudante foram presos no Condado de Offaly, na região central da Irlanda, na última quarta-feira (27) com armamento pesado. A polícia encontrou com eles uma submetralhadora, uma espingarda e munição. Eles são suspeitos de planejar a morte de um membro de uma gangue envolvida com tráfico de drogas. O POPULAR confirmou com o Ministério das Re...