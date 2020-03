Cidades Goianos retidos no Peru serão repatriados neste sábado (21) Professor da UFG e esposa estão entre grupo com cerca de 305 brasileiros que aguardam no aeroporto de Cusco para embarcar rumo à São Paulo

O professor da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás (UFG), Edemilson Cardoso, e sua esposa, Mônica Pureza Gomes Cardoso devem chegar neste sábado (21) ao Brasil. Os goianos estão nesta manhã de sábado se preparado no aeroporto de Cusco, no Peru, para embarcar no próximo voo com destino à São Paulo, que tem escala prevista em Lima. De lá, o professor c...