Goianos relatam escassez de produtos e apreensão na Europa

Escolas e faculdades com aulas suspensas, jogos de futebol com portões fechados, supermercados com prateleiras vazias e farmácias sem estoque de máscaras e álcool em geral. Esta é a realidade relatada pelos goianos que estão na Itália, onde, até o momento, 12 mortes foram confirmadas no país pelo coronavírus (Covid-19), segundo o último boletim divulgado pela Defesa Civil do país. O número ...