O casal de goianos que está no Marrocos retornará ao Brasil neste sábado (21) em um voo da Latam com destino a São Paulo. A previsão é que o avião saia do país africano às 22 horas (horário local) que equivale às 18 horas (horário de Brasília). De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, 203 brasileiros ficaram retiros no país após o governo local adotar medidas de contenção da pandemia do novo coronavírus suspendendo os voos.

De acordo com o Ministério do Turismo, o grupo de brasileiros será resgatado por uma aeronave fretada pela rede de televisão Record TV junto à companhia aérea Latam. Isso porque uma equipe de 73 funcionários da emissora participava da gravação de uma novela no Marrocos. A orientação repassada pela Embaixada do Brasil em Rabat é de que os interessados em retornar no avião se programem para estar em Marraquexe no sábado, com a maior antecedência possível.

Entre os 203 brasileiros, estão pelo menos dois goianos, os personal trainers Fernando Cezar Sabino, de 31 anos e Thaís de Cássia Dias, de 32 anos. Na última terça-feira (17), eles tiveram seu voo suspenso no aeroporto de Casablanca. Ao POPULAR, eles relataram dificuldades para a permanência no local, diante da escassez de recursos financeiros, dos obstáculos para conseguirem uma hospedagem e da falta de informações oficiais.

Em nota, a Embaixada afirmou que para os que se encontram em Casablanca, serão disponibilizadas opções para o transporte coletivo dos que não puderem se deslocar por conta própria até o aeroporto de Marraquexe. “Informações nesse sentido serão igualmente divulgadas com a possível brevidade”, diz o documento.