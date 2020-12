Cidades Goianos no Reino Unido estão ansiosos por vacina contra a Covid-19 Relato é que mesmo sem lockdown as regras de circulação ainda são rígidas

Parte dos 250 mil brasileiros que moram no Reino Unido deve ser vacinada contra a Covid-19 antes de os imunizantes chegarem ao Brasil. A nação insular formada por quatro países é a primeira do mundo a regulamentar uma vacina. As aplicações foram iniciadas nesta semana, priorizando idosos e profissionais da saúde. Goianos que vivem nos países britânicos dizem confiar q...