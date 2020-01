Cidades Goianos buscam nova vida em Portugal Número de brasileiros que escolheram o país lusitano como lar cresceu 43% em 2019. Entre os que mudaram estão ex-moradores de Goiás interessados em mais qualidade de vida

O número de brasileiros que residem de forma legal em Portugal atingiu um novo recorde no ano passado. Segundo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) daquele país, há cerca de 151 mil pessoas vivendo nesta situação, índice que reflete um aumento de 43% com relação a 2018 (veja quadro). Os dados mostram que, após um período com tendência de queda, vivido entre 20...