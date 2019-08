Cidades Goiano que foi deportado dos EUA e acusado de homicídio é absolvido Com a decisão, Varley Ramos da Costa pode ser colocado em liberdade a qualquer momento se não houver outro motivo para a prisão dele

O júri decidiu pela absolvição de Varley Ramos da Costa, que estava preso desde 2018 após ser deportado dos Estados Unidos com mandado de prisão por suspeita de encomendar a morte de Luciano Couto, que teria se relacionado com a mulher de Varley. Com a decisão ele pode ser colocado em liberdade a qualquer momento se não houver outro motivo para sua prisão. O Ministé...