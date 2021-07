Cidades Goiano morre de Covid no Maranhão após ser impedido de se vacinar porque CPF já tinha sido utilizado Marcos Lucas de Oliveira, de 39 anos, teria tentado receber a primeira dose do imunizante há um mês. Ele vivia no nordeste há menos de um ano ao lado da mulher e do filho, que completaria 2 anos em agosto

A família do goiano Marcos Lucas de Oliveira, de 39 anos, que vivia em São Luís, no Maranhão, e faleceu no domingo (04) vítima da Covid-19, denuncia que Marcos teria sido vítima de uma possível fraude na vacinação da capital maranhense. Segundo a família, o goiano tentou receber a vacina um mês antes de falecer, mas foi impedido porque seu CPF já tinha sido utilizado. O irmão ...