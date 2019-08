Cidades Goiano deportado dos EUA enfrenta júri por suspeita de mandar matar segurança em Goiânia Varley Ramos da Costa é suspeito de mandar matar o amante da mulher

Varley Ramos da Costa é julgado nesta segunda-feira (5) em Goiânia. Ele é suspeito de encomendar a morte do amante da mulher dele ocorrida em 15 de dezembro de 2005. O segurança Luciano Carvalho Couto foi assassinado a tiros na porta da casa dele no bairro Capuava, na capital. Um dos projéteis atingiu o braço de João Pereira Couto, pai da vítima, causando lesão co...