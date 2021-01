Cidades Goiano de Campos Belos conquista bolsa em universidade dos EUA Carlos Eduardo, de 18 anos, conseguiu uma oportunidade em uma das universidades mais inovadoras, mas precisa de recursos para ajudar nas despesas

Em dezembro do ano passado, após receber a confirmação de que tinha sido selecionado para estudar na Universidade Minerva, nos Estados Unidos, Carlos Eduardo Alves de Moura, de 18 anos, tornou-se uma celebridade instantânea. Amigos postaram fotos com ele em redes sociais e jornalistas o entrevistaram. Nascido e criado em Campos Belos, município do carente Nordeste goiano...