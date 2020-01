Cidades Goiano cria modelo mais confiável de previsão do tempo que será adotado pela Nasa Após quatro anos de desenvolvimento por equipe coordenada por pesquisador de Goiás, método será adotado pela agência espacial norte-americana para operações oficiais a partir do dia 30 de janeiro

O cientista goiano, formado em Física pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Saulo Freitas Ribeiro, é responsável por coordenar uma equipe que desenvolveu estudo que produz avanços significativos na confiabilidade da previsão do tempo no mundo. Ele atua em colaboração com a agência espacial norte-americana, a Nasa, há quatro anos e o modelo desenvolvido passará a ser u...