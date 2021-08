Cidades Goiano conta experiência em missão no Afeganistão Nascido em Mossâmedes, Antônio Caiado adquiriu cidadania e ingressou nas Forças Armadas dos Estados Unidos, período em que serviu no país que hoje é dominado pelo Taleban

A história da crise humanitária do Afeganistão, que voltou ao noticiário após a tomada de poder pelo grupo extremista Taleban, tem ao menos um elo com Goiás. O país do Oriente Médio foi o local da primeira missão de guerra de um militar que apesar de ter cidadania americana, nasceu, cresceu e se formou em solo goiano. Em entrevista ao POPULAR, Antônio Caiado, de 38 a...