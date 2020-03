Cidades Goiano com sintomas do novo coronavírus está em isolamento nos EUA Homem de 36 anos fez cruzeiro e apresentou sintomas da doença. Ele está apreensivo

Nascido em Goiânia há 36 anos, o comissário de bordo Marllus Gandrud vive dias de expectativa em sua casa em Montecito, no condado de Santa Bárbara, Califórnia (EUA). Três semanas após ter descido do navio Royal Princess, no qual fez um cruzeiro a partir de Los Angeles até Costa Rica pelo mar do Pacífico, ele começou a apresentar febre, tosse, falta de ar e mal-estar ...