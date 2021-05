Cidades Goiano com doença rara já passou por duas cirurgias na Alemanha e pede ajuda para pós-operatório Rafael Regis, de 25 anos, descobriu que além da disfunção da tuba auditiva, também tem uma síndrome que complica mais seu caso. Ele já passou por dois procedimentos, mas o período de acompanhamento foi ampliado em 45 dias e ele pede ajuda para custear as despesas da permanência

O goiano de 25 anos que precisou viajar para a Alemanha para conseguir tratamento contra uma doença rara no ouvido já passou por duas cirurgias. Rafael Regis, que sonha em ser piloto comercial, descobriu durante os exames que tem outra doença associada, tão rara quanto a primeira que o motivou a buscar ajuda com a equipe do médico Holger Sudhoff, em Bielefeld. Ele fez...