Cidades Goiano assume ONG com atuação mundial Anunciado como diretor global para o clima da The Nature Conservancy (TNC), vilaboense Leonardo Lacerda falou ao POPULAR do desafio

Nascido na cidade de Goiás há 56 anos, Leonardo Lacerda ganhou o mundo em 1984 quando decidiu cursar Relações Internacionais na Universidade de Brasília (UnB). A opção o levou a uma carreira no exterior em instituições de defesa do meio ambiente. Na quinta-feira (11) a The Nature Conservancy (TNC), a maior organização de conservação ambiental do mundo, anunciou seu n...