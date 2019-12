Pesquisa inédita encomendada pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg) mostra que 3,97 é a nota que os goianienses dão para a mobilidade em Goiânia. O estudo, realizado entre outubro e novembro deste ano, tem o objetivo de verificar a possibilidade de escalonamento dos horários do comércio na capital em razão da intensidade do trânsito. Os resultados da pesquisa foram apresentados na manhã desta sexta-feira, 20, pela Acieg.

O estudo, realizado pela empresa Grupom, mostra que para 31% dos 391 entrevistados, a culpa pelo tráfego conturbado nas vias da capital é do poder público. Outros 23% atribuíram a responsabilidade às empresas de ônibus. Para essa parcela da população, a baixa qualidade no transporte público, impede que as pessoas deixem os carros em casa.

A maioria dos entrevistados, 32%, disse que o horário de funcionamento do comércio provoca maior impacto negativo no trânsito. As obras executadas simultaneamente pela Prefeitura de Goiânia Foram apontadas por 27% das pessoas que responderam à pesquisa como causadoras de tumulto no trânsito.

“Quase 30% dos entrevistados deu uma nota muito ruim para nosso trânsito, de 0 a 1 “, disse Rubens Fileti, presidente da Acieg. Antes de divulgar a pesquisa ele apresentou os resultados ao prefeito Íris Rezende que, em sua opinião, foi receptivo. Outros dados surpreenderam o presidente da entidade. “Temos um problema de comunicação entre setor prodhtivo e o poder público, como também um problema cultural porque as pessoas desconhecem a possibilidade de escalonamento dos horários no comércio.”

A pesquisa mostrou que a população prefere as quartas-feiras e os sábados para fazer compras, um dado que surpreendeu a Acieg. Os horários preferidos são das 8 às 10 e das 14 às 17. A entidade, conforme Rubens Fileti, pretende a partir de agora provocar o setor de comércio a retomar o tema do escalonamento.