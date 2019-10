Cidades Goiana ganha ação contra companhia aérea após filho passar a noite sozinho em aeroporto de São Paulo Caso aconteceu no dia 12 de dezembro do ano passado quando Guilherme Mourão de Almeida, que na época tinha 8 anos, estava indo passar as férias com o pai que mora em Roraima

A goiana Izaura Figueiredo Mourão de 37 anos relatou momentos de desespero no dia 12 de dezembro do ano passado, após seu filho Guilherme Mourão de Almeida, que na época tinha 8 anos, passar a noite sozinho no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Eles vivem em Goiânia e o incidente aconteceu quando a criança estava indo passar as férias com o pai que mora em Roraima. O menino...