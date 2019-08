Cidades Goiana foi jogada do terceiro andar

Depois de uma discussão com o ex-namorado, João Guatimozin Moojen Neto, em novembro de 2013, Bárbara não queria mais continuar no relacionamento e após a briga optou por dormir na sala. Na mesma noite ela foi acordada sendo espancada. “Ele me arrancou do sofá sendo puxada pelos cabelos, nesse momento acabei desmaiando e acordei com cheiro de álcool, logo em seguida perc...