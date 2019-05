Cidades Goiana está entre os brasileiros encontrados mortos dentro de apartamento no Chile Família já se preparava para voltar ao Brasil porque a sogra da goiana faleceu na madrugada de quarta (22) em Florianópolis

A engenheira goiana Adriane Krueger, de 27 anos, é uma das seis vítimas que morreram após inalar gás dentro de um apartamento no Centro de Santiago, no Chile. Ela e os familiares do marido estavam na cidade para comemorar o aniversário de 15 anos da sobrinha, Caroline Nascimento de Souza. A identidade dos brasileiros foi confirmada por Noemi Fortunato Nascim...